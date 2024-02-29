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10:25, 29 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дело о госизмене против россиянина за перевод денег ВСУ

ФСБ задержала в аэропорту Волгограда россиянина за перевод денег ВСУ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего россиянина за перевод денежных средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Он пытался улететь из России в Турцию, но во время проверки вскрылась его причастность к финансированию противника.

По данным ФСБ, молодой человек с июля по декабрь 2023 года осуществлял денежные переводы фонду, оказывающему поддержку ВСУ, на приобретение для нужд украинских военных дронов и раций.

26 февраля сообщалось, что суд заочно приговорил к пожизненному сроку российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) за госизмену. Об находится на Украине, где участвует в боевых действиях против России.

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      Любовь Ширижик
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