В МИД оценили заявления США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

Захарова назвала смешными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости оценила заявления США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и назвала их смешными.

Ранее высокопоставленный американский чиновник заявил агентству AFP, что CША не знали и не оказывали содействия в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер также подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к теракту.

«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Вашингтон ни разу не осудил ни одного спланированного убийства или совершенного Украиной теракта.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

