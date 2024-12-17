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20:56, 17 декабря 2024Мир

В США открестились от причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

AFP: США не оказывали содействия в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

CША не знали и не оказывали содействия в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом агентству AFP заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник, сообщает РИА Новости.

«США не знали об операции заранее, мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — сказал анонимный чиновник.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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