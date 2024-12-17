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21:11, 17 декабря 2024Мир

В ООН не стали напрямую осуждать теракт в отношении Кириллова

В ООН не стали напрямую осуждать теракт в Москве в отношении Кириллова
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В ООН прокомментировали теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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