Пентагон отверг причастность США к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

Пентагон: США не содействуют деятельности, подобной убийству генерала Кириллова

Пентагон отверг причастность США к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают и не содействуют подобной деятельности, передает ТАСС.

«Я могу вам сказать, мы не знали заранее об этой операции. Мы не поддерживаем и не содействуем такого рода деятельности», — заявил он.

Ранее высокопоставленный американский чиновник заявил агентству AFP, что CША не знали и не оказывали содействия в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер также подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к теракту.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

