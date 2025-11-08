Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:07, 8 ноября 2025МирЭксклюзив

Поддержку Венгрией антироссийских санкций объяснили

Политолог Габор Штир: Орбан ставит интересы Венгрии прежде всего
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elekes Andor / Wikimedia

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ставит прежде всего интересы своей страны, поэтому не всегда применяет право вето в отношении антироссийских санкций. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«Орбана часто изображают пророссийским, но в действительности он прежде всего провенгерский политик, ставящий интересы своей страны выше всего», — подчеркнул он.

По словам политолога, венгерский премьер считает политику принудительных санкций ошибочной и контрпродуктивной. Однако вето он готов применить лишь в том случае, если затронуты жизненно важные интересы Венгрии. «Орбан не стремится "пробивать стену лбом" — понимает, что это болезненно и не всегда отвечает национальным интересам», — добавил эксперт.

Ранее Габор Штир прокомментировал возможность чешско-венгерского союза в Европе. По его мнению, он возможен, но Чехия все-таки будет исходить в первую очередь из собственных национальных интересов.

Обсудить
Последние новости

«Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

Трое мужчин отобрали у семиклассницы телефон и два дня насиловали ее в отеле

Гимнастка показала фигуру в платье с ультра откровенным вырезом

Украина за ночь выпустила по России почти 80 беспилотников

В США поняли причину начала СВО

Россиянам назвали неочевидные признаки болезни сердца

Россиянам рассказали о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад

Соцфонд назвал размер средней пенсии в России

Байден резко высказался о Трампе

Стало известно о расколе в Германии из-за России

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости