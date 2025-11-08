Поддержку Венгрией антироссийских санкций объяснили

Политолог Габор Штир: Орбан ставит интересы Венгрии прежде всего

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ставит прежде всего интересы своей страны, поэтому не всегда применяет право вето в отношении антироссийских санкций. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«Орбана часто изображают пророссийским, но в действительности он прежде всего провенгерский политик, ставящий интересы своей страны выше всего», — подчеркнул он.

По словам политолога, венгерский премьер считает политику принудительных санкций ошибочной и контрпродуктивной. Однако вето он готов применить лишь в том случае, если затронуты жизненно важные интересы Венгрии. «Орбан не стремится "пробивать стену лбом" — понимает, что это болезненно и не всегда отвечает национальным интересам», — добавил эксперт.

Ранее Габор Штир прокомментировал возможность чешско-венгерского союза в Европе. По его мнению, он возможен, но Чехия все-таки будет исходить в первую очередь из собственных национальных интересов.