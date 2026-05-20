22:17, 20 мая 2026Россия

В России сочли провокацией заявление Литвы об ударах по Калининграду

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что у НАТО есть возможности для удара по Калининграду, — это не более, чем очередная провокация. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Очередная провокация с целью надавить на нервную систему России», — считает Константинов. Он также подчеркнул, что такое заявление может быть отвлекающим маневром, и именно так следует относиться ко всем подобным высказываниям.

Ранее Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока якобы есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

