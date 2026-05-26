В российском регионе обнаружили перестроенные под украинские кол‑центры квартиры

В Рязани осудят супругов, работающих на украинских мошенников

В Рязани перед судом предстанут супруги, обвиняемые в организации деятельности по оказанию услуг связи в интересах украинских кол-центров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Сейчас они находятся под стражей. У пары изъяли около трех тысяч сим-карт различных операторов, технику и оборудование.

По версии следствия, фигуранты списались в мессенджере с анонимным куратором и получили задание: арендовать квартиры и разместить там специализированное оборудование, обеспечивающее мошенникам возможность использовать множество SIM-карт.

Супруги арендовали четыре квартиры в одном из районов Рязани и установили там SIM-банк на 256 слотов, шесть SIM-боксов, а также другое оборудование. Часть техники они получили от курьеров, часть приобрели самостоятельно. Обслуживаемые ими абонентские терминалы пропуска трафика позволяли злоумышленникам из-за рубежа звонить россиянам с российских номеров.

