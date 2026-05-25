Дочь российского психолога стала жертвой мошенников

В Петербурге мошенники обманули дочь психолога и вынесли из сейфа 13 млн рублей

Девочка-подросток из Санкт-Петербурга поверила мошенникам и оставила им ключи от дома, чтобы они смогли «отсканировать» деньги ее мамы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась мама 16-летней девочки. Женщина, работавшая психологом в частной школе, сообщила, что ее дочери звонили неизвестные и под видом сотрудников спецслужб угрожали уголовным делом за оформление доверенности на гражданина Украины. Чтобы этого избежать, школьница должна была оставить под входным ковриком ключи от их квартиры. Это она и сделала.

Пока мама была на даче, злоумышленники прошли в квартиру и украли из сейфа 13,2 миллиона рублей. Вскоре полицейские смогли задержать помощника телефонных мошенников — им оказался 18-летний студент одного из местных университетов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в российском МВД назвали признаки давления мошенников на ребенка.