Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 25 мая 2026Силовые структуры

Дочь российского психолога стала жертвой мошенников

В Петербурге мошенники обманули дочь психолога и вынесли из сейфа 13 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Девочка-подросток из Санкт-Петербурга поверила мошенникам и оставила им ключи от дома, чтобы они смогли «отсканировать» деньги ее мамы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась мама 16-летней девочки. Женщина, работавшая психологом в частной школе, сообщила, что ее дочери звонили неизвестные и под видом сотрудников спецслужб угрожали уголовным делом за оформление доверенности на гражданина Украины. Чтобы этого избежать, школьница должна была оставить под входным ковриком ключи от их квартиры. Это она и сделала.

Пока мама была на даче, злоумышленники прошли в квартиру и украли из сейфа 13,2 миллиона рублей. Вскоре полицейские смогли задержать помощника телефонных мошенников — им оказался 18-летний студент одного из местных университетов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в российском МВД назвали признаки давления мошенников на ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Новгородская «Сисиниева легенда» оказалась заговором против лихорадки из XV века

    Премиальные бренды и машина привели экс-замглавы московского метро в колонию на 10 лет

    Место расправы над россиянкой в ее доме попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok