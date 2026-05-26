08:11, 26 мая 2026

Эстония предупредила об опасности использования Google Maps на границе с Россией

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Пограничная служба Эстонии предупредила, что на границе с Россией опасно использовать Google Maps, поскольку сервис может случайно отправить судно в воды РФ. Об этом сообщает портал ERR.

«Проблема возникла из-за отсутствия договоренности стран о расположении буев на реке Нарве», — говорится в публикации. В результате за минувшие несколько месяцев произошло уже четыре подобных случая «незаконного пересечения границы» из-за ошибки приложения.

Ранее Таллин решительно осудил «дезинформационную кампанию» Москвы о том, что балтийские страны не препятствуют пролетам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою территорию. МИД республики вручил российскому дипломату ноту протеста.

