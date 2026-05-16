Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 16 мая 2026Россия

ВС России освободили Боровую

Герасимов сообщил, что ВС России освободили населенный пункт Боровая
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Боровая. Об этом доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Минобороны России.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Как подчеркнул он, российские бойцы успешно действуют на богуславском и рубцовском направлениях.

Уточняется, что населенный пункт освободили соединения первой танковой армии.

Ранее стало известно, что Армия России освободила село Покаляное Харьковской области. Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ начали использовать мины-лягушки. Ранее Зеленский передумал их запрещать

    Наемников ВСУ из Прибалтики уличили в бегстве с Украины

    На Украине заявили о возможности незаконного снятия Зеленского с поста

    Москвовед объяснила легенду о подъезде без квартир в Доме на набережной

    Дмитриев прокомментировал спорные слова Мерца о США

    Названы улучшающие состояние кожи продукты

    ВС России освободили Боровую

    Европе указали на ее зависимость от России

    В МИД рассказали о желающих переехать в Россию украинцах

    Эндокринолог назвала первые признаки диабета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok