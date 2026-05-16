Герасимов сообщил, что ВС России освободили населенный пункт Боровая

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Боровая. Об этом доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Минобороны России.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Как подчеркнул он, российские бойцы успешно действуют на богуславском и рубцовском направлениях.

Уточняется, что населенный пункт освободили соединения первой танковой армии.

Ранее стало известно, что Армия России освободила село Покаляное Харьковской области. Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Север».