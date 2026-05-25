Бывший СССР
23:00, 25 мая 2026

Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в военной помощи от США
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украина остро нуждается в военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Что касается защиты неба, мы обсуждаем это со всеми нашими партнерами. К сожалению, с Америкой уже давно нет прогресса в расширении производства средств противоракетной обороны», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Европа оказывает финансовую помощь, но лидерство Соединенных Штатов в этом вопросе необходимо.

Ранее в МИД сообщили, что ВС РФ в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве.

Также ранее сообщалось, что Россия нанесла ответный удар после атаки Вооруженных сил Украины на колледж в ЛНР и продолжит это делать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. До этого новые ответные удары анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

