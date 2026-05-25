23:49, 25 мая 2026

Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах»

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах». Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что разговаривал с организаторами о возможности участия в соревнованиях, однако в последний момент решил отказаться. «Очень рад за спортсменов, которые за очень средненькие результаты заработали весьма неплохие деньги», — добавил Шубенков.

Ранее чемпион Европы 2024 года и участник Олимпийских игр Кристиан Голомеев побил мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем на «Олимпиаде на стероидах». Греческий спортсмен преодолел дистанцию за 20,81 секунды. Он оказался на 0,07 секунды быстрее, чем обладатель действующего рекорда австралиец Камерон Макэвой. Достижение Голомеева не будет считаться мировым рекордом из-за того, что «Игры на стероидах» не признаются официальными международными спортивными организациями.

«Игры на стероидах» решил провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире, прошедшем в США, атлетам разрешили использовать любые вещества для улучшения результатов.

