Последние слова ставшей жертвой атаки ВСУ на российский колледж студентки попали на видео

RT показал видео с последними словами жертвы удара ВСУ по колледжу Старобельска

Одна из студенток, Даша Сердюк, которая стала жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, успела записать на видео свои последние слова. Кадры показал телеканал RT в Telegram-канале.

«Настя, меня убило! Настя, летит, я боюсь!» — произносит девушка на видео, адресованном своей родственнице. На ответные сообщения в чате девушка уже не отреагировала, а позднее ее нашли без признаков жизни.

Студентка успела отправить несколько видео, сначала она рассказала про налет БПЛА. Наравне с другими учениками, она пряталась в коридоре общежития колледжа. После первой атаки было недолгое затишье, после на здание налетела новая волна беспилотников. Это повторялось еще несколько раз.

Последнее видео Даша Сердюк записала из-под завалов.

Ранее KP.RU рассказал о 19-летней студентке Анне Погрибниченко, которая также стала жертвой теракта ВСУ в колледже в Старобельске. Она сгорела заживо, пытаясь убежать из здания.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.