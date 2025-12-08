В России захотели повысить лимиты сверхурочной работы

Минтруд: Продолжительность сверхурочной работы может вырасти до 240 часов в год

В России продолжительность сверхурочной работы для каждого работника могут увеличить до 240 часов в год. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект поправок в Трудовой кодекс, которые разработали министерства труда и экономического развития.

Необходимость таких мер обосновывают стремлением повысить гибкость трудовых отношений и ослабить дефицит кадров.

В настоящее время продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Если предложенные поправки вступят в силу, то к сверхурочной работе получится привлечь больше 750 тысяч человек. В основном будут затронуты те отрасли, которые станут наращивать производство продукции и оказание услуг. Речь в данном случае идет о добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, гостиницах и предприятиях общественного питания.

Кроме того, власти хотят увеличить общую численность работников, поступающих на работу к работодателям — субъектам малого и среднего предпринимательства по срочным трудовым договорам, с 35 до 70 человек.

Ранее россиянам напомнили, что когда речь идет о сверхурочной работе, то работодатель должен получить письменное согласие сотрудника.