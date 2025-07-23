Россиянам назвали условия выплат за переработки

Санина: Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере

Переработки должны оплачиваться работнику в повышенном размере. О том, как правильно добиться дополнительных выплат, рассказала эксперт сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, передает RT.

Она напомнила, что сверхурочной считается та работа, за которую сотрудник берется по поручению работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени. При этом, как подчеркнула специалист, к такому типу задач специалист привлекается по инициативе работодателя, однако не каждый трудоголик, задерживающийся после окончания рабочего дня, может рассчитывать на выплату.

«Если человек — трудоголик и сидеть за рабочими делами более восьми часов в сутки для него норма, такая инициатива оплате не подлежит», — добавила Санина.

Работодателю нужно предоставить письменное согласие работника, если только он не сотрудник экстренных служб. Кроме того, работник может привлекаться к сверхурочной работе без его согласия при возникновении таких непредвиденных ситуаций, как катастрофы, аварии и стихийные бедствия, чтобы предотвратить их последствия.

Работать сверхурочно нельзя беременным, а также сотрудникам до 18 лет или тех, кто занимается трудовой деятельностью на ученическом договоре.

«Важно помнить, что работодатель не имеет права привлекать сотрудника к сверхурочной работе более четырёх часов в течение двух дней подряд, а также более 120 часов в год», — акцентировала Санина.

Оплата сверхурочной работы за первые два часа происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — в двойном. При этом расчет ведется из фактического заработка сотрудника, а не фиксированной ставки, если иное не предусмотрено локальными актами, подчеркнула специалист.

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