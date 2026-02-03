Каждый второй россиянин признался в сверхурочной работе

ВЦИОМ: Почти половина россиян сталкивалась со сверхурочной работой за 12 месяцев

За последние 12 месяцев работать сверхурочно приходилось 47 процентам россиян, при этом только 27 процентов получили соответствующую доплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Еще шесть процентов рассказали о доплате меньше положенного, а 14 процентов вообще не получили никакой прибавки. В то же время 86 процентов полагают, что в их организации сверхурочная работа в целом носит добровольный характер. Однако 25 процентов признали, что остаются после завершения рабочего дня из-за намеков начальства.

Еще пять процентов говорят о принуждении к сверхурочной работе, а два процента — о полностью принудительном характере такой работы.

При этом 41 процент респондентов негативно относится к идее властей поднять в два раза лимит на сверхурочную работу — со 120 часов в год до 240 часов. Поддерживают инициативу 31 процент, для остальных она безразлична или у них нет к ней никакого отношения.

Опрашиваемые уверены, что выгоду от изменений получат работодатели (55 процентов) и государство (14 процентов), а не сами работники (14 процентов). Между тем в правительстве считают, что разрабатывают изменения именно в интересах работников, чтобы те смогли больше зарабатывать.

