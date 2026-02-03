Каждый второй россиянин признался в сверхурочной работе

За последние 12 месяцев работать сверхурочно приходилось 47 процентам россиян, при этом только 27 процентов получили соответствующую доплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Еще шесть процентов рассказали о доплате меньше положенного, а 14 процентов вообще не получили никакой прибавки. В то же время 86 процентов полагают, что в их организации сверхурочная работа в целом носит добровольный характер. Однако 25 процентов признали, что остаются после завершения рабочего дня из-за намеков начальства.
Еще пять процентов говорят о принуждении к сверхурочной работе, а два процента — о полностью принудительном характере такой работы.
При этом 41 процент респондентов негативно относится к идее властей поднять в два раза лимит на сверхурочную работу — со 120 часов в год до 240 часов. Поддерживают инициативу 31 процент, для остальных она безразлична или у них нет к ней никакого отношения.
Опрашиваемые уверены, что выгоду от изменений получат работодатели (55 процентов) и государство (14 процентов), а не сами работники (14 процентов). Между тем в правительстве считают, что разрабатывают изменения именно в интересах работников, чтобы те смогли больше зарабатывать.