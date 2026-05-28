Главный тренер сборной Сенегала пригрозил бойкотом ЧМ-2026

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв пригрозил бойкотом ЧМ-2026. Об этом сообщает dsports.sn.

Тьяв пригрозил отказом от поездки с национальной командой из-за отсутствия контракта. Действовавшее между специалистом и Сенегальской федерацией футбола (FSF) соглашение закончилось в феврале, после чего тренер продолжил работу без зарплаты. В частности, он организовывал тренировочный процесс команды, проведение товарищеских матчей и составлял заявку.

Изначально вылет сборной Сенегала в США был запланирован на 27 мая. Его отложили из-за бойкота Тьява.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Сенегала сыграет в группе I с Францией, Ираком и Норвегией.

Ранее сборная Англии обеспокоилась защитой от беспилотников в своем тренировочном лагере на ЧМ-2026. Команда Томаса Тухеля во время турнира будет проживать в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Для охраны базы команды привлекут полицейских, оснащенных специализированными средствами подавления беспилотников. Также планируется задействовать специальные дроны-охотники.