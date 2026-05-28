10:06, 28 мая 2026Мир

Трамп решил договориться с компаниями о массовом производстве дронов

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит соглашения о финансировании с группой компаний-разработчиков беспилотников. Цель сделок — нарастить внутреннее производство и снизить стоимость этого вида вооружения, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Переговоры между Пентагоном и частными фирмами длились несколько месяцев. В них участвовало Управление стратегического капитала — кредитное подразделение, созданное еще при Джо Байдене для поддержки важных для национальной безопасности компаний. Некоторые сделки могут включать как долговое, так и долевое финансирование, что даст правительству долю в собственности производителей.

Среди потенциальных получателей — компания Performance Drone Works, которая уже выиграла армейский контракт на разведывательные дроны. Также в списке значатся Unusual Machines, где акционером числится Дональд Трамп-младший, и стартап Neros Technologies, поддерживаемый Sequoia Capital. Финансирование не пойдет на закупку готовых дронов, оно направлено на наращивание производственных мощностей.

Программа согласуется с инициативой Пентагона «Доминирование в сфере беспилотных аппаратов», стоимостью 1,1 миллиарда долларов. К концу 2027 года военные рассчитывают получить около 300 тысяч недорогих ударных дронов. Однако сейчас многие американские беспилотники стоят десятки тысяч долларов при целевом лимите в 5 тысяч долларов.

По оценкам, к 2025 году США способны выпускать до 100 тысяч дронов в год. Для сравнения, Украина произвела в прошлом году около четырех миллионов. Пентагон запросил на развитие беспилотных систем более 54 миллиардов долларов, что на 225 миллионов долларов больше, чем в текущем году.

Ранее Минобороны США захотело доверить поиск беспилотников врага искусственному интеллекту (ИИ). Военные хотят получить систему для автоматизированного наведения на цель в рамках проекта C-UAS Close-In Kinetic Defeat Enhancement. Пентагон рассматривает разработки на основе ИИ и машинного зрения, которые смогут обнаруживать и распознавать угрозы быстрее человека.

Первая фаза проекта предполагает создание модернизированных дистанционно управляемых боевых модулей. В частности, ИИ могут использовать на модулях CROWS, которые устанавливают на бронетехнику. Минобороны хочет обеспечить существующим системам возможность эффективно противостоять дронам первой и второй группы. Это аппараты весом менее 25 килограммов. Модуль должен автономно обнаруживать цель на расстоянии более 600 метров, а дальность поражения должна составлять минимум 100 метров.

