12:25, 28 мая 2026

Россиянам назвали способы справиться с чувством голода после еды

Врач Макиша посоветовала сделать 10-15 приседаний при чувстве голода после еды
Евгения Наумова
Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom  

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как справиться с чувством голода после приема пищи. Эффективные способы снизить аппетит она назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Макиша отметила, что голод бывает физиологическим и эмоциональным. «Когда мы утоляем истинный голод, мы поели, у нас есть насыщение. А когда мы пытаемся едой утолить эмоциональный аппетит, насыщения нет», — пояснила диетолог.

При чувстве голода после еды она посоветовала попить воды или выполнить дыхательные упражнения. «Приседания, кстати, помогают сбить вот этот импульс, который приходит, когда кажется, что хочу, но не могу остановиться перед едой. Вот в этот момент нужно успеть сказать себе стоп, пойти и сделать 10-15 приседаний», — дала еще одну рекомендацию врач.

Если же голод реальный, то можно съесть вареное яйцо, чтобы утолить его, заявила Макиша. Также, по ее словам, побороть голод помогут отварная или запеченная куриная грудка, творог, кусочек рыбы и консервированная фасоль. Кроме того, аппетит снижает чашка кофе, добавила специалистка.

Ранее врач-диетолог Сергей Гуреев в программе «О самом главном» раскрыл самую полезную тушенку. Он уточнил, что в этом блюде есть железо, белок, а также витамин B3, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

