Россиянам назвали способы справиться с чувством голода после еды

Врач Макиша посоветовала сделать 10-15 приседаний при чувстве голода после еды

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как справиться с чувством голода после приема пищи. Эффективные способы снизить аппетит она назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Макиша отметила, что голод бывает физиологическим и эмоциональным. «Когда мы утоляем истинный голод, мы поели, у нас есть насыщение. А когда мы пытаемся едой утолить эмоциональный аппетит, насыщения нет», — пояснила диетолог.

При чувстве голода после еды она посоветовала попить воды или выполнить дыхательные упражнения. «Приседания, кстати, помогают сбить вот этот импульс, который приходит, когда кажется, что хочу, но не могу остановиться перед едой. Вот в этот момент нужно успеть сказать себе стоп, пойти и сделать 10-15 приседаний», — дала еще одну рекомендацию врач.

Если же голод реальный, то можно съесть вареное яйцо, чтобы утолить его, заявила Макиша. Также, по ее словам, побороть голод помогут отварная или запеченная куриная грудка, творог, кусочек рыбы и консервированная фасоль. Кроме того, аппетит снижает чашка кофе, добавила специалистка.

