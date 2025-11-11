Наука и техника
04:31, 11 ноября 2025Наука и техника

«Ростех» перечислил преимущества российских самолетов

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские самолеты и вертолеты не зависят от комплектующих иностранного производства. Преимущества авиатехники производства России перечислил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Российские вертолеты и самолеты, включая модернизированный учебно-боевой Як-130М и Су-57Э пятого поколения, покажут на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Чемезов выразил уверенность, что российский стенд удивит посетителей выставки.

«Преимущества нашей авиационной техники — полная независимость от чужих комплектующих, современные характеристики и более чем серьезный опыт ее применения, который говорит сам за себя. За это наши самолеты и вертолеты ценят во многих странах мира», — сказал он.

В октябре стало известно, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец Як-130М, который задействуют в ходе наземных и летных испытаний. Модернизированный самолет оснастили радиолокационной станцией БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К, и также комплексом обороны «Президент-С130» и новым комплексом связи. Як-130М может нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

    Все новости