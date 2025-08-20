Наука и техника
Российские Supercam S350 применили на всех направлениях зоны СВО

Российские БПЛА Supercam S350 применили на всех направлениях зоны СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Supercam S350 применяются российскими военнослужащими на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» сообщает ТАСС.

«Supercam S350 разных поколений и модификаций выполняют задачи на всех направлениях СВО», — сказали в компании.

Там добавили, что за время проведения СВО Supercam S350 различных подразделений побывали по всей линии боевого соприкосновения.

Одной из задач, которую решают БПЛА, в ГК обозначили наведение артиллерии, ракетных комплексов барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и авиации по позициям противника.

В мае агентство со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерину Згировскую сообщило, что Supercam S350 нового поколения получили улучшенную систему автозахвата цели.

