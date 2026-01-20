Российскими Supercam поуправляют из любой точки мира

Дроны Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира

Ключевые разведывательные дроны линейки Supercam получили технологию дистанционного управления, позволяющую пилотировать аппарат из любой точки мира. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская, передает ТАСС.

Отмечается, что технологию разработки «Беспилотных систем» успешно испытали на полигоне и в ходе боевых вылетов в зоне СВО. «Решение позволяет развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира, получая телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени по защищенному каналу в зашифрованном виде», — сказала Згировская в рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

В группе компаний отметили, что технология обеспечит новый уровень безопасности пилота и оператора полезной нагрузки. В районе работы российского беспилотника с новой системой дистанционного управления находятся только антенна и модем для передачи данных.

Ранее стало известно, что в ходе UMEX 2026 «Беспилотные системы» покажут флагманский дрон Supercam S350 и скоростной беспилотник Supercam S180.