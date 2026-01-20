Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:51, 20 января 2026Наука и техника

Российскими Supercam поуправляют из любой точки мира

Дроны Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Ключевые разведывательные дроны линейки Supercam получили технологию дистанционного управления, позволяющую пилотировать аппарат из любой точки мира. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская, передает ТАСС.

Отмечается, что технологию разработки «Беспилотных систем» успешно испытали на полигоне и в ходе боевых вылетов в зоне СВО. «Решение позволяет развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира, получая телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени по защищенному каналу в зашифрованном виде», — сказала Згировская в рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

В группе компаний отметили, что технология обеспечит новый уровень безопасности пилота и оператора полезной нагрузки. В районе работы российского беспилотника с новой системой дистанционного управления находятся только антенна и модем для передачи данных.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Ранее стало известно, что в ходе UMEX 2026 «Беспилотные системы» покажут флагманский дрон Supercam S350 и скоростной беспилотник Supercam S180.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok