16:52, 4 марта 2026

В России рассказали о «возвращающихся на одном крыле» «СКАТах»

Российские дроны «СКАТ» выдерживают серьезные повреждения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские разведывательные дроны «СКАТ 350М» способны выдержать серьезные повреждения и вернуться в заданную точку. О живучести аппаратов рассказал Telegram-канал Nerv.

Отмечается, что сейчас дроны оснащают системой противодействия FPV-перехватчикам и комплексом оповещения об облучении. Они позволяют своевременно применять маневры уклонения при обнаружении угрозы. Также на «СКАТах» тестируют скоростные режимы для экстренного покидания опасного района.

«Механическая живучесть борта также возросла, нередко бывает так, что птичка возвращается "на честном слове и на одном крыле". Отзывы расчетов это зачастую подтверждают», — говорится в сообщении.

В феврале оператор дрона «СКАТ 350М» рассказал, что аппараты получили дополнительные камеры, которые закрывают «мертвые зоны» основного обзорного модуля. Они позволяют своевременно заметить угрозу и совершить маневр уклонения.

