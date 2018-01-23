Мировая безработица выросла до исторического рекорда

Число безработных в мире в 2017 году достигло рекордных 192,7 миллиона человек. Это на 5,6 процента (2,6 миллиона человек) больше, чем в 2016-м. Об этом сообщается в докладе Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН).

В 2018 году, по прогнозу МОТ, глобальная безработица останется на уровне прошлого года. В 2019-м число безработных в мире вырастет до 193,6 миллиона человек. При этом число безработной молодежи в возрасте до 25 лет снизится, считают эксперты. Наиболее остро этот вопрос стоит в Северной Африке — там не имеют работы почти треть молодых людей.

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В 2018 году число безработных россиян уменьшится с нынешних 3,9 до 3,8 миллиона человек, в 2019 году — до 3,6 миллиона человек, полагают аналитики.

«Устойчивый рост в России вместе с ростом инфраструктурных инвестиций и укреплением внутреннего спроса содействовал также существенному улучшению экономической ситуации в Центральной и Западной Азии», — отмечается в материалах МОТ. Безработица в Восточной Европе снизится с 5,5 процента в 2017 году до 5,3 процента в 2018 году.

Согласно прогнозу Минтруда России, число безработных россиян по итогам 2017 года составит 5,1 процента от экономически активного населения.

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