Профсоюзы предупредили о будущей массовой безработице в России

План Минэкономразвития по повышению производительности труда предусматривает сокращение занятости на 30-40 процентов. Об этом рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает Rambler News Service.

По его словам, 20 июля состоялось совещание у вице-премьера Аркадия Дворковича. В материалах к встрече фигурировали указанные цифры.

Данную информацию опроверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин. «Совещания были, я смотрел тоже эти материалы, они открытые, не закрытые, — подчеркнул он. — Я не помню, чтобы было сказано о 30 процентах… по крайней мере, в тех материалах, которые видел я».

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В июне российские СМИ сообщали, что Минэкономразвития разработало проект программы повышения производительности труда в России, на реализацию которой, согласно плану министерства, потребуется 29 миллиардов рублей. В основном деньги пойдут на компенсацию сотрудникам организаций, которые рискуют потерять работу.

В 2012 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет. Срок его исполнения — до 2018 года.