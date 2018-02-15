Названы самые депрессивные экономики мира

Венесуэла, как и год назад, возглавила список наиболее депрессивных экономик мира. Об этом говорится в опубликованном Bloomberg «рейтинге невзгод». В тройку также вошли Южно-Африканская Республика, поменявшаяся местами с Египтом, и Аргентина. Из стран постсоветского пространства в десятку наиболее депрессивных государств вошла Украина, расположившаяся на седьмом месте.

Рейтинг экономических бедствий для Венесуэлы составил 1872 пункта, в 50 раз больше, чем у идущей на втором месте ЮАР. Рейтинг рассчитывается по формуле инфляция плюс безработица, тогда как в южноамериканской стране третий год подряд фиксируется гиперинфляция.

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Самой лучшей экономикой мира по этому показателю оказался Таиланд (2,5 балла). Сингапур оказался на втором месте, а третье поделили Швейцария и Япония.

Самый большой провал происходит у Саудовской Аравии, показатель которой поднялся с 12,5 до 15 баллов. Арабская страна впервые вошла в десятку самых депрессивных экономик. С другой стороны, в десятку наиболее стабильных стран ворвался Китай.

В десятке депрессивных нет ни одного представителя Восточной Азии, при том что в этом списке есть представители всех других регионов планеты.

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