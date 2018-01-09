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Инфляция в Венесуэле разогналась до 2600 процентов

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Инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года составила 2616 процентов, в декабре цены выросли на 85 процентов. Такие данные опубликовала Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы.

Венесуэла стала «единственной в мире страной», где наблюдается гиперинфляция, отметил в Twitter председатель комитета по финансам ассамблеи Рафаэль Гусман (Rafael Guzman).

Его заместитель Хосе Герра (Jose Guerra) напомнил, что Венесуэла «начала с инфляции в 18 процентов в январе и закончила год с 85 процентами». Он возложил ответственность за гиперинфляцию на Центробанк республики, который, по его словам, «печатает деньги, чтобы финансировать правительство».

По прогнозам ассамблеи, в 2018 году инфляция в стране может разогнаться до 14 тысяч процентов.

В середине 2016 года Международный валютный фонд прогнозировал рост инфляции в Венесуэле в 2017 году до 1640 процентов. Из-за падения цен на нефть в 2014 году республика переживает затяжной экономический кризис.

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