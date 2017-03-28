В Венесуэле введут новую систему обмена валюты

Со следующей недели в Венесуэле будет введена новая система обмена валюты. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, сообщает телеканал Telesur. Власти надеются, что она позволит сделать конвертируемой национальную валюту.

По правилам новой системы, еженедельно будут проводиться два аукциона, где будут торговать иностранной валютой государственные предприятия, а также частный сектор, включая банки, которые должны координировать свои действия с Национальным советом по экономике и вице-президентом по вопросам экономики.

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По словам Мадуро, доступ к новой системе будут иметь все предприятия и слои населения страны. Президент призвал защитить новую валютную систему от влияния так называемого параллельного доллара, известного также как «Dolar Today», с помощью которого навязывается ставка конвертации национальной валюты.

В Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара: официальный фиксированный курс DIPRO — 10 боливаров за доллар, курс в дополнительной системе обмена DICOM — 706 боливаров. На «черном рынке» цена доллара поднимается выше 3 тысяч боливаров.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в нынешнем году составит 1640 процентов.

В ноябре газета The Independent сообщила, что в Венесуэле из-за гиперинфляции магазины вынуждены принимать купюры на вес. Местные жители ходят за покупками с рюкзаками и сумками, наполненными наличными. Тогда же власти запретили государственным и частным банкам выдавать через отделения и банкоматы более 10 тысяч боливаров (около пяти долларов) в день.