Назван минимальный порог зарплаты среднего класса в России

Минимальная зарплата для причисления к среднему классу в Москве составляет 121 тысячу рублей до вычета налогов, в других регионах России — 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России».

К среднему классу аналитики отнесли граждан, которые обладают «максимальной экономической активностью». Они могут позволить себе иметь недвижимость и автомобиль, ездят за границу, делают накопления и не испытывают проблем с покупкой необходимых товаров и оплатой счетов. Кроме того, представители среднего класса имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

Материалы по теме Упали в яму Мир застыл в ожидании нового кризиса. Но это не точно

Для расчетов минимальных порогов зарплат эксперты анализировали стоимость недвижимости в регионах, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах.

По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39 тысяч рублей, за январь-апрель 2018 года — 41,4 тысячи рублей.

В середине мая Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело опрос, согласно которому одна пятая населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. Еще пяти процентам россиян не хватает денег даже на еду.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!