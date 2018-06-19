Экономика
 
Последние новости
Кремль исключил встречу Путина и Трампа раньше саммита НАТО
Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить с кабмином пенсии
Умер самый старый орангутан на планете
Болгарский пенсионер убил российского
Загранпаспорт для россиян станет дороже
Обувь британской королевы привлекла внимание общественников
Рим решили очистить от цыган
Киев передал ООН список «пленников Кремля»
Опубликованы кадры с места убийства рэпера XXXTentacion
Новости партнеров

Назван минимальный порог зарплаты среднего класса в России

Перейти в «Мою Ленту»

Минимальная зарплата для причисления к среднему классу в Москве составляет 121 тысячу рублей до вычета налогов, в других регионах России — 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России».

К среднему классу аналитики отнесли граждан, которые обладают «максимальной экономической активностью». Они могут позволить себе иметь недвижимость и автомобиль, ездят за границу, делают накопления и не испытывают проблем с покупкой необходимых товаров и оплатой счетов. Кроме того, представители среднего класса имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

Для расчетов минимальных порогов зарплат эксперты анализировали стоимость недвижимости в регионах, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах.

По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39 тысяч рублей, за январь-апрель 2018 года — 41,4 тысячи рублей.

В середине мая Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело опрос, согласно которому одна пятая населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. Еще пяти процентам россиян не хватает денег даже на еду.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аналитики назвали минимальную зарплату для причисления к среднему классу
Россиянам придется подождать стабильных цен на бензин
Каждый пятый россиянин оказался бедняком
Россияне стали лучше жить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0318 июня

Упали в яму

Мир застыл в ожидании нового кризиса. Но это не точно
20:2618 июня

Чемпионат мира ударит по российским регионам

11:1618 июня

Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

10:37Сегодня

Найденные на указ Путина деньги пойдут на поддержку нефтяников

Экономика10:1115 июня

«Требуйте везде оленину!»

От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
19:3818 июня

Google решил поддержать торгового врага США

09:34Сегодня

Власти за сутки передумали по поводу пошлин на интернет-покупки

17:1518 июня

Опальный в США российский олигарх дал деньги американским компаниям

Экономика00:0114 июня

Русская стройка

С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

19:0218 июня

Уволившегося после критики «Газпрома» аналитика признали лучшим в России

20:58 7 июня

Власти выбрали новый пенсионный возраст

Россия
«Начали активно психологически давить»
Россия лишается старейшего научного издательства. Все ради американской мечты
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
«Лекарства от утечки умов нет и не будет»
Из России бегут профессионалы. Они не хотят прозябать на родине
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
«Они будут в нас стрелять»
Почему СССР тайно дружил с Африкой и избежал войны с Китаем
Половина россиян захотела нового срока Путина
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Все материалы
Мир
«Русский — это угроза»
Кто сделал Америку главным врагом России
Рим решили очистить от цыган
Ярошенко рассказал о жизни в новой тюрьме
Итальянку сочли слишком старой для сексуальных домогательств
Неизвестный открыл стрельбу по футбольным фанатам в Швеции
Мужа испанской принцессы посадили в женскую тюрьму
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Все материалы
Бывший СССР
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Киев передал ООН список «пленников Кремля»
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Порошенко расскажет Европе о новых российских угрозах
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Раскрыта личность второго подозреваемого в покушении на Бабченко
«Организатор убийства» Бабченко рассказал о грядущей агрессии России
Все материалы
Экономика
Упали в яму
Мир застыл в ожидании нового кризиса. Но это не точно
Чемпионат мира ударит по российским регионам
Найденные на указ Путина деньги пойдут на поддержку нефтяников
Google решил поддержать торгового врага США
Власти за сутки передумали по поводу пошлин на интернет-покупки
Опальный в США российский олигарх дал деньги американским компаниям
Уволившегося после критики «Газпрома» аналитика признали лучшим в России
Все материалы
Силовые структуры
Она съела кусок мяса — он ее убил
Маленькая Ника принесла родителям много денег. Ее лишили жизни за шашлык
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Болельщик из Колумбии лишился драгоценностей на 50 миллионов рублей
Известного угонщика Спортсмена поймали с другом Костылем
Российские воры в законе не поделили деньги от орехов
Бывший борец с наркотиками пытался сбыть наркотики под действием наркотиков
Все материалы
Наука и техника
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
У «Урана-9» нашли слабые места
США признали российское «Бедро» лучше американского «Черного ястреба»
Россию посчитали беззащитной перед F-35
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
ВОЗ впервые включила игроманию в перечень болезней
Все материалы
Спорт
«Любой результат — это успех»
За Исландию играют уборщик, фасовщик соли и режиссер. Их голы — заслуга дантиста
Главный тренер «Вашингтона» ушел в отставку после победы в Кубке Стэнли
Английские фанаты приехали в Россию и перестали верить британским СМИ
Могут повторить
Чемпионы мира сгорели в мексиканском пламени. Оно охватило всю Москву
Мошки атаковали англичан и тунисцев в Волгограде
Салах выложил видео перед матчем со сборной России
Швейцарские болельщики сняли гостиницу не в том Ростове
Все материалы
Культура
«Я не понимаю, как эти люди выносят друг друга»
Энн Тайлер о супружеской жизни Трампов, флирте и феминизме
Опубликованы кадры с места убийства рэпера XXXTentacion
Рэпера Джимми Уопо убили в 21 год
Мать заставили доказать смерть 22-летней дочери ради концерта Эда Ширана
Появились подробности убийства рэпера XXXTentacion
Назван лучший фильм по версии MTV
Двадцатилетний рэпер XXXTentacion впал в кому после выстрела неизвестного
Все материалы
Интернет и СМИ
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Обнаружен крайне живучий вирус на Windows
Бразильский репортер назвал российский город «мировой столицей серийных убийств»
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-шпион
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Женщина-комик нашла способ ответить на глупые вопросы и прослыла гениальной
Все материалы
Ценности
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Реклама с участием порнозвезд оказалась плагиатом
Девушки странно прошлись по подиуму
Актрисы перестали оголяться из страха домогательств
Найден способ сходить в туалет в свадебном платье
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Бортпроводник затеял караоке в небе
Болгарский пенсионер убил российского
Десятки ирландцев устроили потасовку в самолете и сорвали рейс на Ибицу
Мексиканский фанат отчитался перед мамой о похождениях в России
Все материалы
Из жизни
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Секс-роботов научили отказывать в сексе
Кот проехал за решеткой радиатора машины 120 километров и выжил
Столетняя черепаха ударилась в бега и проползла полтора километра за неделю
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Самка дельфина родила прямо на глазах у публики
Все материалы
Тест гигантского кроссовера Chevrolet
Выясняем, на что способен новый большой кроссовер Chevrolet Traverse
Неизвестные BMW
Автомобили из Мюнхена, о которых вы могли не знать
Сборная России
Почему «24 часа Ле-Мана» для россиян будет важнее Чемпионата мира по футболу
Машины времени
Как бы смотрелись легендарные гоночные автомобили в наши дни?
Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России
В России начали собирать машины «Бизнес Лаунж» и «Бизнес VIP»
Суперкар Ford GT уничтожили при первой поездке
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы