Названы регионы России с самой высокой напряженностью на рынке труда

Регионом России с самой высокой напряженностью на рынке труда в 2018 году стала Карачаево-Черкесия. На второй позиции оказалась Республика Тыва, на третьей — Дагестан. Об этом свидетельствуют данные Росстата, представленные в ежеквартальном докладе об обследовании рабочей силы, который есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Росстат оценивает ситуацию в регионах по четырем показателям: уровню занятости, уровню безработицы, среднему времени поиска работы безработными и доле безработных, которые ищут работу 12 месяцев и более. Карачаево-Черкесия заняла первое место в списке по среднему баллу, вычисленному из четырех основных показателей.

По информации ведомства, уровень занятости населения Карачаево-Черкесии составляет 50,5 процента — это второй по этому показателю худший регион России. Ниже занятость только в Адыгее — 49,5 процента. Уровень безработицы в Карачаево-Черкесии достигает 12 процентов. В среднем в регионе безработные ищут работу 11,5 месяца, доля людей, которые ищут работу год и дольше, составляет 64,5 процента — это самые худшие по стране показатели.

Регионами с самой низкой напряженностью на рынке труда стали Чукотский автономный округ, Москва и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров также вошли Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. В среднем по России уровень занятости среди населения составил 59,8 процента. Безработицу по стране в 2018 году Росстат определил на уровне 4,8 процента. Согласно подсчетам ведомства, среднее время поиска работы безработными в России составляет 7,4 месяца. Доля безработных россиян, которые ищут работу год и более этого — 28,6 процента.

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