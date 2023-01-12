Каждый третий россиянин оказался зависимым от пособий государства

Росстат: на зарплату живут меньше половины россиян, пособия получают 33 процента

Самым распространенным источником средств к существованию для россиян является зарплата, однако на нее живут меньше половины граждан. Такие данные содержатся в итогах переписи населения 2021 года, сообщает РБК.

Из числа всех респондентов на вопрос о доходах ответили 128,6 миллиона человек. В абсолютных цифрах о жизни на зарплату рассказали 58,4 миллиона человек (45 процентов от раскрывших источники средств).

В зависимости от пособий государства (пенсии, пособия по безработице, социальные пособия, льготы, субсидии) признались 42,7 миллиона человек, то есть каждый третий ответивший на вопрос. При этом 31 миллион опрошенных указали, что государственные выплаты являются для них основным источником средств к существованию, говорится в данных Росстата.

О зарплате говорили россияне в возрасте 20-59 лет (90 процентов категории), а о пособиях — граждане старше 60 лет (70 процентов категории). Кроме того, 32,5 миллиона человек находятся на иждивении, из них 78 процентов — в возрасте до 19 лет.

Предпринимательскую деятельность или самозанятость назвали в качестве источника средств к существованию только 2,4 процента опрошенных, это 3,1 миллиона человек. Это в три раза меньше, чем, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в России зарегистрировано самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Два миллиона человек живут за счет производства товаров для собственного использования (сельское население), а три миллиона — за счет стипендий, сбережений и дивидендов, сдачи имущества в аренду, дохода от патентов и авторских прав. Подавляющая часть населения располагает одним источником дохода, два и более источника есть только у десяти процентов.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев отметил, что доля заработной платы в доходах населения в Евросоюзе (ЕС) и России сопоставимы — 39,6 и 35 процентов от всего населения, включая детей. Социальные выплаты организаций и государства в ЕС достигают 27 процентов, а социальные трансферты в натуральной форме — 16 процентов. Однако доля предпринимательской деятельности в Европе значительно выше — 27 процентов.

С 1 января пенсии в России выросли на 4,8 процента, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 6,3 процента. Инфляция по итогам года 2022 составила 11,9 процента, однако часть ее была компенсирована летним повышением МРОТ и соцвыплат.