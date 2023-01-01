В России подняли МРОТ до 16 242 рублей

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России подняли до 16 242 рублей в месяц. В декабре соответствующий федеральный закон подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2022 году размер МРОТ составлял 15 279 рублей. Таким образом, как уточнили в Государственной Думе, минимальная зарплата возросла на 6,3 процента.

Индексация обязывает работодателей повысить выплаты до уровня нового МРОТ работникам, получающим минимальную заработную плату.

Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума, согласно подписанному президентом России федеральному закону, в 2023 году установлен на уровне 14 375 рублей.