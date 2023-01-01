Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:08, 1 января 2023Экономика

В России подняли МРОТ

В России подняли МРОТ до 16 242 рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России подняли до 16 242 рублей в месяц. В декабре соответствующий федеральный закон подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2022 году размер МРОТ составлял 15 279 рублей. Таким образом, как уточнили в Государственной Думе, минимальная зарплата возросла на 6,3 процента.

Индексация обязывает работодателей повысить выплаты до уровня нового МРОТ работникам, получающим минимальную заработную плату.

Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума, согласно подписанному президентом России федеральному закону, в 2023 году установлен на уровне 14 375 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли Донецк сразу после наступления Нового года
Рубль стал единственной единицей расчета в новых регионах России
В Эстонии вступил силу запрет на покупку российского природного газа
Хорватия вошла в еврозону и Шенген
В России изменили формат трудовых книжек
В России появились новые пошлины для автовладельцев
Японию обвинили в пополнении российского бюджета
Пашинян объяснил необходимость создания в Армении современной армии
В России подняли МРОТ
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.