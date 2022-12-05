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15:36, 5 декабря 2022Экономика

Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году в России в размере 14 375 рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В следующем году в России будет установлен прожиточный минимум на уровне 14 375 рублей, следует из подписанного президентом страны Владимиром Путиным федерального закона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон приостанавливает действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ». Величина прожиточного минимума будет установлена исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов — 14 375 и 15 049 рублей соответственно.

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Показатель увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, сообщалось в заключении бюджетного комитета Совета Федерации.

В сентябре Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на будущий год. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4 процента. Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума в конце ноября.

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Мария Грушко
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