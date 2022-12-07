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12:33, 7 декабря 2022Россия

Госдума приняла закон о МРОТ на 2023 год

Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 год. Он составит 16 242 рубля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 %», — отмечают в Госдуме.

Помимо этого, в законе предлагается изменение порядка расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Показатель будет расти в ускоренном порядке.

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Полина Матюхина
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