В правительстве раскрыли показатель инфляции по итогам 2022 года

Глава Минэкономразвития заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%

Показатель инфляции в России по итогам 2022 года составил 11,9 процента. Соответствующие данные раскрыл глава Минэкономразвития Максим Решетников, заявления члена правительства приводит ТАСС.

При этом он полагает, что во втором квартале года темпы роста цен могут опуститься ниже целевых 4 процентов.

Инфляцию около 12 процентов по итогам 2022 года в конце декабря ожидал глава Министерства финансов Антон Силуанов. Сходные данные приводил и российский президент Владимир Путин, при этом в ноябре он ожидал, что в начале 2023 года инфляция должна составить около пяти процентов.