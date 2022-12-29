Назван уровень инфляции в России по итогам года

Силуанов заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России составит около 12%

По итогам 2022 года рост цен в России составит около 12 процентов, сообщил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12 процентов. Хотя ожидания изначально были гораздо выше», — заявил он.

Ранее аналогичный уровень инфляции называл президент Владимир Путин. По его мнению, ситуация «гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "двадцатки"» (G20). В Минэкономразвития ожидают, что по итогам текущего года инфляция в стране не превысит уровень в 12-12,4 процента. Таких же прогнозов придерживается Банк России. Однако существуют риски ускорения роста цен из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал инфляцию.

По декабрьскому прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7 процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам в 2024 году.