Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года

Президент России Путин: по итогам 2022 года инфляция немного превысит 12 процентов

По итогам 2022 года инфляция в России немного превысит 12 процентов, соответствующий прогноз озвучил президент страны Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "двадцатки" (G20 — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил он. Путин отметил негативную сторону наличия инфляции в России, однако, по его мнению, «хорошо, что она ниже, чем в других странах».

Глава государства также заявил, что по итогам первого квартала 2023 года рост потребительских цен в годовом выражении замедлится до четырех-пяти процентов. «Это очень хороший тренд», — сказал он.

В Минэкономразвития ожидают, что по итогам текущего года инфляция в стране не превысит уровень в 12-12,4 процента. Аналогичных прогнозов придерживается Банк России. Однако существуют риски ускорения роста цен из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал инфляцию.

Тем временем в некоторых странах Европы рост цен начал немного замедляться. Годовая инфляция в странах еврозоны по итогам ноября составила 10 процентов против 10,6 процента месяцем ранее. В частности, в Германии в ноябре рост цен составил 10 процентов по сравнению с 10,4 процента месяцем ранее. Однако в ряде стран цены продолжают расти стремительными темпами, например, инфляция в сентябре оказалась рекордной в трех европейских странах — Боснии и Герцеговине (17,3 процента), Нидерландах (14,5 процента), Германии (10 процентов).