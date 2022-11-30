Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года

Евростат: инфляция в еврозоне рекордно сократилась с 10,6% до 10% в ноябре

Годовая инфляция в странах еврозоны замедлилась и по итогам ноября составила 10 процентов против 10,6 процента месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Ключевой вклад в снижение уровня инфляции сделали цены на энергию, где рост цен замедлился с 41,5 процента в октябре до 34,9 процента в ноябре. При этом рост потребительских цен на продукты питания в годовом выражении ускорился и составил 13,6 процента против 13,1 процента в октябре, инфляция в промышленности осталась без изменений, а в секторе услуг замедлилась на 0,1 процентных пункта.

Сокращение темпов роста инфляции в еврозоне на 0,6 процентных пункта стало рекордным и произошло впервые за полтора года, пишет Bloomberg. При этом аналитики, опрошенные агентством, ранее прогнозировали, что годовая инфляция в ноябре составит 10,4 процента.

Агентство подчеркивает, что новые данные могут стать позитивным фактором для Европейского центрального банка (ЕЦБ), который должен принять решение о повышении ключевой ставки в декабре. По словам аналитиков, статистика по инфляции может стать поводом для более сдержанного повышения не на 75 базисных пунктов, как ожидалось ранее, а на 50 базисных пунктов.

В то же время данные о снижении темпов годовой инфляции пока остаются лишь «мерцающей надеждой» на ослабление давления роста цен. 28 ноября президент ЕЦБ Кристин Лагард заявляла в Европарламенте, что ее бы удивило, если бы инфляция достигла своего пикового показателя в ноябре. Остается неясным, посчитает ли ЕЦБ достаточным нынешнее снижение показателя роста цен, чтобы принять решение об отказе от повышения ставки на 75 базисных пунктов.

Позитивные данные по инфляции в еврозоне последовали за чередой аналогичных сообщений из стран ЕС. В частности, в Германии годовая инфляция замедлилась с 10,4 процента в октябре до 10 процентов в ноябре, а потребительские цены в месячном выражении снизились на 0,5 процента.

27 октября ЕЦБ уже поднимал три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Тогда ЕЦБ решился на столь резкое повышение ставок второй раз подряд ради того, чтобы снизить темпы роста инфляции.