Потребительские цены в Германии упали

Destatis: инфляция в Германии замедлилась в ноябре и составила 10 процентов

Годовая инфляция в Германии замедлилась с 10,4 процента в октябре до 10 процентов в ноябре, а потребительские цены в месячном выражении снизились на 0,5 процента, указало Федеральное статистическое агентство страны (Destatis) в своей предварительной оценке по итогам месяца.

Это стало возможным в первую очередь благодаря снижению стоимость энергии в ФРГ, которая росла в октябре в годовом выражении на 43 процента, а в ноябре рост замедлился до 38,4 процента. В то же время цены на продукты питания продолжили увеличиваться, и инфляция в этой категории в ноябре предварительно составила 21 процент против 20,3 процента месяцем ранее. Годовая инфляция в секторе услуг замедлилась с 4 до 3,7 процента.

В ноябре цены на газ в Европе резко снизились на фоне заполнения газовых хранилищ в большинстве стран ЕС почти до 100 процентов и неожиданно теплой погоды. Если в августе средняя расчетная цена газа в Европе превышала 2450 долларов за тысячу кубов, то, по данным хаба TTF в Нидерландах, на 29 ноября она составила примерно 1390 долларов за тысячу кубов.

25 ноября стало известно, что ВВП Германии по итогам третьего квартала показал неожиданно высокий рост на 0,4 процента по отношению ко второму кварталу, что стало на 0,1 процентного пункта больше, чем Федеральное статистическое агентство прогнозировало ранее 28 октября.

