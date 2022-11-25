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15:57, 25 ноября 2022Экономика

Экономика Германии показала неожиданно высокий рост

ВВП Германии вырос на 0,4 процента в третьем квартале

Фото: Jin Mamengni / Globallookpress.com

Экономика Германии показала неожиданно высокий рост в третьем квартале, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны. ВВП вырос на 0,4 процента по отношению ко второму кварталу, что на 0,1 процентных пункта больше, чем ведомство прогнозировало 28 октября.

Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, в том числе на последствия пандемии, энергетический кризис и влияние военных действий на Украине, ВВП Германии рос и в первом (на 0,8 процента), и во втором (на 0,1 процента) кварталах, а в третьем он наконец достиг докризисного уровня четвертого квартала 2019 года. Экономика страны остается стабильной, отмечает управление.

Ключевой причиной для сохраняющегося роста экономики стало улучшение ситуации с потребительской активностью со стороны домохозяйств на 1 процент по сравнению со вторым кварталом. «Несмотря на продолжающийся резкий рост цен и усиливающийся энергетический кризис, потребители воспользовались возможностью больше путешествовать и выходить на улицу после пандемии», — указывает агентство.

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Рекордно высокого уровня также достигла занятость. Количество работающих граждан в третьем квартале выросло на 490 тысяч, или на 1,1 процента, по сравнению с прошлым годом и составило 45,6 миллиона.

При этом экономика ФРГ показала более высокий рост, чем экономика Евросоюза в целом, которая увеличилась в третьем квартале только на 0,2 процента, так же как в Испании и Франции. ВВП Италии вырос на 0,5 процента, а США — на 0,6 процента. Однако в некоторых граничащих с Германией странах (Австрия, Бельгия, Нидерланды, Чехия) зафиксировано снижение объема ВВП. По сравнению с третьим кварталом 2021 года экономика ЕС выросла с июля по сентябрь 2022 года на 2,4 процента против 1,3 процента в Германии.

Предварительно ожидалось, что в третьем квартале экономика ФРГ на фоне попыток страны справиться с энергокризисом и инфляцией может упасть по отношению ко второму кварталу на 0,2 процента, поэтому даже прогнозы о ее росте на 0,3 процента стали приятным сюрпризом.

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Данил Дмитриев
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