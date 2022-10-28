Экономика Германии в третьем квартале выросла на 0,3 процента вопреки прогнозам о падении

Ожидаемая в третьем квартале рецессия в экономике Германии, крупнейшей в Евросоюзе, не случилась, негативных вариантов развития событий удалось избежать. За указанный период ВВП страны увеличился на 0,3 процента, что на 0,5 процентных пункта выше большинства прогнозов экономистов, сообщает Bloomberg.

Основная масса индикаторов указывала на падение, но конечное потребление поддержало экономику. Оно, в свою очередь, связано с эффектом завершения последствий пандемии COVID-19 и пакетами прямой помощи населению. Этих мер хватило для того, чтобы компенсировать рост цен на энергию, связанных с конфликтом на Украине.

По оценкам экспертов, опрошенных изданием, позитивные результаты не означают, что зимой рецессии удастся избежать, однако можно сделать вывод, что проблемы окажутся не столь серьезными, как выглядели изначально. Прогнозы о падении экономики Германии не оправдались.

Именно Германия с ее развитой промышленностью и активными закупками в прошлом российского газа считалась наиболее уязвимой после остановки газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток». Текущий результат показывает, что если Москва пыталась повлиять на позицию Берлина с помощью остановки поставок, то эффекта эта политика не принесла.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от поставок из России. Его слова подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, указавшая, что результат достигнут со значительным опережением графика, а подземные хранилища заполнились гораздо быстрее, чем в прошлые годы.