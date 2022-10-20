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11:21, 20 октября 2022Экономика

Германия объявила о преодолении зависимости от российского газа

Канцлер ФРГ Шольц заявил о преодолении зависимости от российского газа

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Германии удалось преодолеть зависимость от российского газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его выступление в бундестаге цитирует ТАСС.

Шольц выразил удовлетворение тем, что на уровне Евросоюза странам удалось договориться о снижении потребления на 15 процентов. «Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа», — добавил Шольц, обратив внимание на то, что использует прошедшее время.

«Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — подчеркнул канцлер, поблагодарив граждан за экономию энергии. Сейчас ФРГ, по его словам, стремится снизить потребление на 20 процентов.

Серьезная зависимость немецкой экономики от газа из России объяснялась в том числе и тем, что страна не имела инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ), на что указывал ранее в октябре и Шольц. Сейчас страна планирует запустить несколько СПГ-терминалов на северо-западе и заключает контракты на поставки.

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Платон Щукин
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