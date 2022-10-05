Канцлер Германии назвал ошибку в обеспечении страны газом

Канцлер ФРГ Шольц назвал ошибкой отсутствие необходимой инфраструктуры для импорта газа

Германия энергетически зависима от России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблему в обеспечении страны газом в интервью для испанской газеты El Pais.

«Ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в неспособности создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков со дня на день», — объяснил он.

По его словам, отсутствие инфраструктуры для импорта газа следует исправить с помощью проекта доставки газа из Алжира через Португалию, Испанию и Южную Францию в Центральную Европу Midcat. При этом проект был приостановлен в 2019 году, однако политик предлагает возобновить его. Также отмечается, что правительство Франции сомневается в полезности этого газопровода.

«Параллельно с нашими текущими усилиями мы ускоряем расширение использования возобновляемых источников энергии, особенно морской и наземной ветровой энергии, а также солнечной энергии. Дополнительные выбросы, которые нам придется выпустить как этой, так и следующей зимой из-за российского вторжения в Украину, побуждают нас к этому», — добавил канцлер.

Кроме того, он также напомнил, что Берлин направил Киеву значительное количество самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и самоходных установок Gepard. По его словам, немецкие власти внимательно следят за ситуацией на Украине.

Ранее ФРГ предложила США проявить солидарность в сдерживании цен на газ. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объяснил, что некоторые европейские страны добиваются «нереальных» цен, что влечет за собой проблемы. По его словам, Соединенные Штаты могли бы помочь в этой ситуации.