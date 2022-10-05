Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия предложила США побороться с «нереальными» ценами на газ

Министр экономики ФРГ Хабек предложил США проявить солидарность в сдерживании цен на газ
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США должны проявить солидарность с европейскими странами в вопросе борьбы с высокими ценами на газ, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Соответствующее предложение министра в интервью немецкой газете цитирует Neue Zürcher Zeitung.

По словам Хабека, некоторые, в том числе дружественные ФРГ страны, добиваются «нереальных» цен, что влечет за собой проблемы. Берлин рассчитывает, что в ситуацию вмешается Еврокомиссия.

«США обратились к нам, когда цены на нефть взлетели, были использованы национальные резервы нефти в Европе. Думаю, такая солидарность также пошла бы на пользу сдерживанию цен на газ», — пояснил Хабек.

Об использовании резервов для сдерживания цен на нефть США договорились с другими государствами весной 2022 года — из-за энергокризиса, развивающегося на фоне военной операции Москвы и введения санкций. На рынке газа США выступают для Европы поставщиком, обеспечивая продажу сжиженного природного газа (СПГ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о переформатировании специальной военной операции в КТО
Новые нефтяные антироссийские санкции ЕС разъяснили
Херсонские власти эвакуировали жителей сел в «серой зоне»
Названа причина отсутствия песен Пугачевой в эфире «Русского радио»
Опубликовано фото москвички-участницы конкурса «Миссис Вселенная 2022»
Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
В Киргизии назначили нового спикера парламента
В Подмосковье у подростка в руках взорвалась самодельная бомба
На польском телевидении Путина провозгласили президентом Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.