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Байден объявил о появлении на рынке «десятков миллионов баррелей» нефти

Президент США Байден заявил о согласии более 30 стран высвободить нефть из резервов

Фото: Chris Kleponis / globallookpress.com

Президент США Джо Байден объявил, что более 30 стран согласились высвободить свои запасы нефти вслед за американской стороной. Он сказал, что на рынке появятся «десятков миллионов баррелей» нефти. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти», — объявил он во время выступления в Белом доме. По мнению американского президента, таким образом государства выступили против использования Россией энергоресурсов в качестве оружия в отношении других стран.

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Ранее стало известно, что США решили пойти на новые меры из-за нехватки нефти, изучая возможность выделения из стратегических запасов по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен.

Еще Байден говорил, что независимость стран Европы от российских энергоресурсов могла бы изменить характер нынешней ситуации в мире. Он также рассказал, что его план в области энергетики, состоящий из двух частей, должен не только облегчить боль американских семей из-за высоких цен на топливо, но и заложить фундамент для подлинной и прочной энергетической независимости Америки.

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Платон Щукин
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