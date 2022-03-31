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США решили пойти на новые меры из-за нехватки нефти

Bloomberg: США изучают выделение из запасов по одному миллиону баррелей нефти ежедневно

Фото: Pixabay

Администрация США решила пойти на новые меры из-за нехватки нефти, изучая возможность выделения из стратегических запасов по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев, пишет Bloomberg.

По его данным, общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 миллионов баррелей. Такое решение американское руководство может принять в целях борьбы с ростом цен на бензин и сокращением поставок энергоносителя на фоне ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что по итогам недели, завершившейся 25 марта, США нарастили импорт нефти из России до 100 тысяч баррелей в сутки — по сравнению с 70 тысячами неделей ранее. Наиболее значительные объемы США импортировали из Канады (объемы поставок в 36 раз превышали российские), а также Мексики (в семь раз больше российских), Саудовской Аравии (трехкратная разница).

8 марта Вашингтон объявил, что введет запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Об аналогичном решении позднее сообщила и Великобритания, сроком назывался конец 2022 года.

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Марина Совина
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