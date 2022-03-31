Байден призвал партнеров США распечатать нефтяные запасы

Байден: США ожидают, что партнеры выпустят из своих резервов до 50 млн баррелей нефти

Президент США Джо Байден выступил с призывом к партнерам страны распечатать свои нефтяные запасы. Об этом он заявил в Белом доме, передает ТАСС.

Байден отметил, что ждет, чтобы увидеть, сколько баррелей высвободят американские партнеры из их поставок. По его прогнозам, это число может варьироваться от 30 до 50 миллионов баррелей. «И чем больше будет это число, тем вероятней снижение цен», — пояснил президент. Тем не менее он не стал уточнять, от каких стран ожидает высвобождения резервной нефти.

Помимо этого, Байден заявил, что независимость стран Европы от российских энергоресурсов могла бы изменить характер нынешней ситуации в мире. Он также рассказал, что его план в области энергетики, состоящий из двух частей, должен не только облегчить боль американских семей из-за высоких цен на топливо, но и заложить фундамент для подлинной и прочной энергетической независимости Америки.

Ранее сообщалось, что Байден намерен объявить о рекордной для страны распечатке нефтяных запасов. Согласно заявлению Белого дома, расходование топлива из стратегического резерва может составить до миллиона баррелей в сутки. Такая мера предпринимается для повышения предложения на внутреннем рынке и снижения цен.

