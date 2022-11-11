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12:32, 11 ноября 2022Экономика

Цены на газ в Европе обвалились

Декабрьские фьючерсы на газ на бирже ICE подешевели на 8,8% до $1065 за тысячу кубометров

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Декабрьские фьючерсы на газ по индексу хаба TTF в ходе торгов 11 ноября подешевели на 8,8 процента до 1065 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На такой отметке цены находились в 12:14 по московскому времени. В нижней точке 11 ноября стоимость газа обвалилась на 10 процентов, до 1049,6 доллара за тысячу кубометров.

В августе средняя расчетная цена на газ в Европе превысила 2450 долларов за тысячу кубометров на фоне опасений по поводу поставок по «Северному потоку». Однако осенью, несмотря на полную остановку газопровода, котировки перешли к снижению. В сентябре средняя расчетная цена опустилась до 2093 долларов (минус 14,6 процента в месячном выражении), а в октябре — до 1377 долларов (минус 34,2 процента).

Аналитики объясняют такую динамику высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе, спадом спроса из-за теплой погоды, а также избытком сжиженного природного газа (СПГ) в регионе. Кроме того, Европа резко сократила потребление газа в октябре. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители.

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Софья Ермакова
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