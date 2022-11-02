Ценам на газ предсказали падение на 30 процентов

Goldman Sachs: цены на газ в Европе упадут на 30 процентов в ближайшие месяцы

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs цена на природный газ в Европе в ближайшие месяцы может рухнуть на 30 процентов, пишет CNBC.

Эксперты предсказывают, что стоимость топлива упадает с нынешних 120 евро за мегаватт-час до 85 евро за мегаватт-час в первом квартале 2023 года. Недавнее снижение цен на газ было вызвано несколькими факторами: европейские газовые хранилища удалось заполнить на этот зимний сезон, температура осенью была мягче, чем ожидалось, а также наблюдался избыток сжиженного природного газа (СПГ). Около 60 судов ожидают разгрузки СПГ в Европе.

При этом в Goldman Sachs прогнозируют резкий рост цен следующим летом. «Конечно, мы находимся в гораздо лучшем положении, чем пару месяцев назад. Но нам следует ожидать большой волатильности в будущем», — сказал генеральный директор энергетической компании EDP Мигель Стилуэлл д’Андраде.

Ранее сообщалось, что объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в нем. Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок СПГ.